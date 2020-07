Serie A, la Roma cade in casa e perde 2-0 contro l'Udinese

Una bruttissima Roma perde senza attenuanti in casa contro l'Udinese e vede l'Atalanta e la zona Champions League scappare via a ben 12 punti di distanza. All'Olimpico finisce 2-0 per i friulani, avanti già al 12' grazie a Lasagna. In dieci uomini dopo mezz'ora per il rosso diretto comminato a Perotti, i giallorossi si fermano sulla traversa colpita da Cristante. Nella ripresa non basta l'ingresso di Dzeko e Nestorovski raddoppia al 78'.