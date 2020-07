Serie A, la Juventus batte 2-1 la Lazio e vola a +8 sull'Inter

La Juventus ha battuto 2-1 la Lazio nel posticipo della 34esima giornata di Serie A con una doppietta di Cristiano Ronaldo, portandosi a +8 sull'Inter seconda in classifica e mettendo le mani sul nono scudetto di fila. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa Ronaldo va in gol due volte tra il 51' (rigore) e il 54' su assist di Dybala, salendo a quota 30 reti in campionato. Come Immobile che all'82' si procura e realizza un rigore.