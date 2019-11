Serie A, la Juve batte il Milan con un gol di Dybala nel finale

La Juventus batte 1-0 il Milan nel posticipo della 12.a giornata di Serie A e va alla sosta per le nazionali in testa alla classifica. Sfida complicata per i bianconeri allo Stadium, risolta al 77' da una giocata da campione di Dybala al limite dell'area: l'argentino, entrato al posto di Ronaldo a inizio ripresa. Buona prova del Milan di Pioli, più volte vicino al gol con Piatek e Calhanoglu, ma ancora battuto.