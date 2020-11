Serie A, la Fiorentina esonera Iachini: Prandelli nuovo allenatore

La Fiorentina ha deciso di esonerare Beppe Iachini e affidarsi al grande ex Cesare Prandelli. Dopo un lungo pomeriggio di discussione, è arrivato l'annuncio ufficiale da parte del club viola: "Bentornato Cesare Prandelli". Rocco Commisso ha voluto spazzare via l'incertezza che regnava attorno alla guida tecnica ormai da qualche tempo, affidandosi all'esperienza di un allenatore che conosce la piazza come pochi altri.