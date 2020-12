Serie A, Juventus-Fiorentina 0-3: Prandelli rovina il Natale ai bianconeri

Getty Images

Crolla in casa la Juventus che contro la Fiorentina ha perso 0-3 nell'ultima partita di Serie A prima di Natale. Viola di Prandelli subito in vantaggio allo Stadium con la ripartenza di Vlahovic al 3', poi in superiorità numerica dal 17' per l'espulsione diretta di Cuadrado. La reazione bianconera ha portato a due conclusioni di Ronaldo, ma nell'ultimo quarto d'ora la Fiorentina dilaga con l'autorete di Alex Sandro e il tris di Caceres.