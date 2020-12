Serie A, Juventus-Atalanta 1-1: Ronaldo sbaglia un rigore

Un'ottima Atalanta torna a Bergamo con un punto che, per certi versi, può anche andarle stretto vista la buona prestazione dei nerazzurri. Passata in vantaggio con una splendida rete di Chiesa, la Juventus si fa rimontare da una conclusione da fuori di Freuler. I bianconeri avrebbero anche l'occasione per passare in vantaggio ma Cristiano Ronaldo si fa parare il rigore da Gollini che, poco dopo, si supera su Morata.