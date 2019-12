Serie A, Inter-Spal 2-1: Lautaro manda in vetta Conte

Sorpasso riuscito, dopo i vari tentativi andati a vuoto. L'Inter batte la Spal 2-1, domina il primo tempo (strepitosa doppietta di Lautaro Martinez) e soffre un po' solo alla fine, dopo un gol di Valoti in stile Garrincha. Per Conte il primato in classifica ma soprattutto tre punti preziosissimi per il gioco espresso e per il senso che possono dare alla stagione.