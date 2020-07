Serie A, Inter-Bologna 1-2: Conte resta a -4 dalla Lazio

Nella 30.ma giornata di Serie A l'Inter perde 1-2 col Bologna e resta a -4 dalla Lazio. A San Siro i nerazzurri sbloccano la gara al 22' con Lukaku, poi nella ripresa rovinano tutto. Lautaro sbaglia un rigore dopo l'espulsione di Sansone (57'), poi Juwara pareggia i conti dopo un erroraccio di Gagliardini in area e Barrow firma la rimonta rossoblù in contropiede all'80'. Cartellino rosso anche per Bastoni (77').