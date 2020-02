Serie A, il Bologna batte all'Olimpico la Roma 3-2

Il Bologna batte all'Olimpico la Roma per 3 a 2 nell'anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A. I rossoblu fanno centro con Orsolini al 16' e dopo il pareggio fortunoso della Roma, causa un autorete di Denswil al 22', tornano di nuovo in vantaggio al 26' con Barrow, che al 51' fa doppietta. Il gol di Mkhtariyan al 72' ha illuso la squadra di Fonseca che ha tentato invano un forcing finale in inferiorità numerica.