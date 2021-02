Serie A, il Torino vince 1-0 in trasferta contro il Cagliari

Importante vittoria in chiave salvezza per il Torino, che batte 1-0 in trasferta il Cagliari nella 23a giornata di Serie A. Ritmi bassi e poche emozioni alla Sardegna Arena, fino al guizzo decisivo di Bremer che al 76’ indovina il colpo di testa vincente che vale, di fatto, i tre punti. Per il tecnico Davide Nicola è il primo successo sulla panchina granata: il distacco dal terzultimo posto occupato proprio dal Cagliari sale a 5 punti.