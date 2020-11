Serie A, il Milan batte l'Udinese 2-1 in trasferta

Il Milan va in fuga in testa alla classifica trascinato da Zlatan Ibrahimovic, che pur non essendo nella sua giornata migliore mette la firma sul match con un assist al bacio e il gol decisivo. Prima della rete dello svedese, che consente alla squadra di Pioli di passare 2-1 sul campo dell’Udinese e volare in testa da solo a quota 16 punti, il gol di Kessie al 18’ del primo tempo e il pareggio di De Paul dal dischetto a inizio ripresa.