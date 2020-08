Serie A: il Genoa si salva, il Lecce retrocede in B

Ecco l’ultimo verdetto ufficiale che mancava in questa “strana” stagione di Serie A: il Genoa si salva e resta nel massimo campionato per la quattordicesima annata consecutiva, mentre il Lecce retrocede in Serie B dopo un solo anno. Decisivo il successo casalingo dei rossoblù per 3-0 contro il Verona grazie alla doppietta di Sanabria e la rete di Romero. Al Via del Mare, invece, nulla da fare per i salentini, che vengono sconfitti 4-3 dal Parma.