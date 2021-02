Serie A, Genoa-Verona 2-2: Badelj pareggia al 95'

Rocambolesco 2-2 tra Genoa e Verona. Hellas in vantaggio al 17’ con Ilic, servito da Barak. Poco dopo Lasagna fallisce clamorosamente il raddoppio e così i rossoblù pareggiano i conti al 48’ con il subentrato Shomurodov. Faraoni, al 63’, riporta avanti nel punteggio la squadra di Juric, ma quella di Ballardini (rimasta in dieci) compie l’impresa di trovare il pari in pieno recupero con Badelj.