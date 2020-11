Serie A, Genoa-Torino 1-2: Lukic e un autogol salvano Giampaolo

Prima vittoria in campionato per il Torino, che batte 2-1 il Genoa a Marassi nel recupero della terza giornata di Serie A. I granata decidono a loro favore il match nella prima mezz’ora: Lukic firma il vantaggio al 10’, un autogol di Luca Pellegrini vale il raddoppio al 26’. Blanda la reazione del Grifone, che accorcia solo al 94’ con Scamacca: al triplice fischio esulta Giampaolo, che salva per il momento la sua panchina.