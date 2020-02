Serie A: Genoa-Lazio 2-3, Inzaghi tiene il passo della Juve

Nella 25esima giornata di Serie A, la Lazio batte 3-2 il Genoa e tiene il passo della Juventus, in vetta con un punto di vantaggio. A Marassi, Marusic sblocca subito il match al 2', poi Immobile trova il raddoppio con il 27esimo gol in campionato al 51', Il Grifone torna in partita con un eurogol di Cassata (57'). ma Cataldi la chiude con una magistrale punizione (71'). Al 90' rigore di Criscito. Per Inzaghi 20 gare di fila senza sconfitte.