Serie A, Genoa-Juventus 1-3: Dybala e CR7 stendono i rossoblù

La Juventus, per la prima volta da quando Andrea Pirlo siede in panchina, ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato. Successo meritato a Marassi per i bianconeri, che sbloccano la gara a inizio ripresa con Dybala, al primo gol in campionato. La rete dell’ex di Sturaro vale il pari poco dopo (61’), ma nel finale due rigori di CR7, alla centesima in bianconero, regalano i tre punti ai bianconeri e lasciano il Genoa sul fondo della classifica.