Serie A, Fiorentina-Lecce 0-1: terzo ko di fila per Montella

Continua il momento difficile della Fiorentina. Al Franchi, nella 14.ma giornata di Serie A, la squadra di Montella perde 1-0 col Lecce e incassa la terza sconfitta di fila. Nel primo tempo è la Viola a fare il match, ma la squadra di Liverani si chiude bene e regge l'urto. Nella ripresa poi Ribery esce per infortunio e La Mantia decide la gara in tuffo di testa (49'). Per i salentini tre punti pesanti in chiave salvezza.