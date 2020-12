Serie A, Fiorentina-Genoa 1-1: finale pazzesco, Milenkovic trova il pari al 98’

Finisce 1-1 la sfida tra Fiorentina e Genoa che chiude la 10a giornata di Serie A. Una partita dai ritmi blandi (caratterizzata dalla rete annullata a Bonaventura tra le proteste al 70') che si accende nel finale: all'89' Pjaca porta in vantaggio gli ospiti, Milenkovic firma il pari all’ottavo minuto di recupero, anticipando di pochi secondi il triplice fischio. Punto utile ad entrambe per rimettersi in moto dopo un periodo difficile.