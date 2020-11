Serie A, Cagliari-Spezia finisce 2-2: risultato deciso al 94'

Finisce 2-2 il match tra Cagliari e Spezia valevole per la nona giornata di Serie A. Una partita intensa ed equilibrata, con gli aquilotti che passano al 36’ con Gyasi ma subiscono la rimonta a firma Joao Pedro (52’) e Pavoletti (56’). In pieno recupero un’ingenuità di Klavan (fallo su Piccoli) regala a Nzola l’occasione di pareggiare dal dischetto: il francese non sbaglia e l’incontro della Sardegna Arena termina in parità.