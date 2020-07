Serie A, Cagliari-Juventus 2-0: bianconeri in riserva, CR7 a secco

Il Cagliari batte 2-0 la Juventus campione d'Italia nella 37/a giornata di Serie A, ritrovando un successo che mancava da 8 giornate. I rossoblù passano in vantaggio dopo 8' grazie al primo gol in campionato del baby Gagliano e trovano il raddoppio nel finale del primo tempo con un gran destro di Simeone. Una Juve stanca non riesce a reagire e Cristiano Ronaldo resta a secco, fermo a quota 31 gol in campionato contro i 35 di Immobile.