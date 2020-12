Serie A, Cagliari-Inter finisce 1-3: i nerazzurri vincono in rimonta

Getty Images

Dopo il flop in Champions, l'Inter riparte in campionato con una vittoria importante. Alla Sardegna Arena la squadra di Conte batte il Cagliari 3-1 in rimonta. Nel primo tempo sono i nerazzurri a fare il match, ma Cragno è insuperabile e Sottil (42') sblocca la gara con un bel sinistro al volo. Nella ripresa l'Inter replica con un destro al volo di Barella (77'), un colpo di testa di D'Ambrosio (84') e un contropiede di Lukaku (94').