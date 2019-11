Serie A, Bologna-Parma 2-2: Kulusevski show, Dzemaili firma il pari al 95'

Bologna e Parma non vanno oltre il 2-2 nel derby valido per l'anticipo dell'ora di pranzo della 13esima giornata di Serie A. Gialloblù di D'Aversa due volte in vantaggio prima con Kulusevski al 17' con un sinistro a giro all'angolino e poi con Iacoponi al 71', al primo gol in Serie A. Le due reti del Bologna invece sono arrivate sugli sviluppi di corner: Palacio al 40' e Dzemaili al 95' con un destro al volo.