Serie A, Benevento-Milan 0-2: gol di Kessie e Leao

Il Milan si impone per 2-0 in casa del Benevento nel posticipo della 15esima giornata di Serie A. I gol su rigore di Kessie al 15' e di Leao al 49'. Espulso al 33' Tonali. Il Milan mantiene il primo posto in classifica a +1 sull'Inter e tiene a distanza tutte le dirette avversarie nella corsa Champions.