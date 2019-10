Serie A, la Juve supera 2-1 con fatica un ottimo Bologna

Continua la corsa della Juventus: settima vittoria su 8 partite, 25° risultato utile casalingo consecutivo. Battuto un Bologna dignitoso (con il condottiero Mihajlovic in panchina) per 2-1, prodezza di Ronaldo, pari di Danilo e gol decisivo di Pjanic su errore di Soriano. Ma nei minuti di recupero la Juve rischia di rovinare tutto: un gomito in area di De Ligt non punito dal Var e miracolo di Buffon al 94’.