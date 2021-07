Euro 2020, lo show degli Azzurri per le strade di Roma: la sfilata in pullman accompagnata da un corteo di tifosi

All'uscita da palazzo Chigi gli azzurri sono saliti sul bus scoperto per fare un giro nelle strade di Roma. Lo ha ottenuto Leonardo Bonucci: "Abbiamo fatto di tutto per vincere questa trattativa sul pullman scoperto, dovevamo ai tifosi questi dieci minuti. Siamo arrivati fino a qui anche grazie al loro sostegno da casa". Dal livello superiore del bus gli azzurri hanno issato al cielo il trofeo, scatenando l'ovazione delle centinaia di persone raccolte attorno a piazza Colonna. Poi assieme alla gente hanno cantato l'inno nazionale. Il bus ha percorso via del Corso, piazza Venezia, ed è poi risalito lungo via del Tritone verso via Veneto per terminare la corsa all'albergo del ritiro.

Da Via del Corso a Piazza Venezia, passando per Via Quattro Novembre, Largo Magnanapoli, Via del Tritone, Piazza Barberini, Via Veneto, Piazza Brasile, Via Pinciana e infine l'hotel: per tutta la sfilata il pullman viene accompagnato da fumogeni e un corteo di tifosi che arriva fino in albergo dove lo chef del Parco dei Principi ha preparato una cena a base di carbonara .

Nelle due ore di percorso dopo aver lasciato Palazzo Chigi è cominciato lo show degli Azzurri grazie anche alle richieste di Bonucci di poter sfilare per Roma con un pullman scoperto, visto l'iniziale no"della Questura. Sulla facciata del mezzo che accompagnava la squadra del ct Mancini la scritta al neon "Campioni d'Europa 2020" e lo striscione tenuto da Bernardeschi con scritto "come godo". Una volta fermi davanti il megafono passa a Ciro Immobile ed è lui a caricare i tifosi lanciando i cori come fosse un capo ultras. Da "it's coming Rome" ai quelli per Spinazzola, da "i campioni dell'Europa siamo noi" a "chi non salta un inglese è".