Recuperi Serie A: Benevento-Inter 2-5, Udinese-Spezia 0-2

L'Inter travolge 5-2 in trasferta il Benevento nel recupero della prima giornata di Serie A. Per i nerazzurri doppietta di Lukaku e reti di Hakimi, Gagliardini e Lautaro Martinez. Inutile per i sanniti la doppietta di Caprari. A Udine, invece, vittoria fuori casa per lo Spezia. La squadra ligure si è imposta grazie a una doppietta di Galabinov.