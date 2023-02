"Quelle Notti", su Mediaset Infinity il racconto delle partite epiche della Champions

Da Milan-Ajax del 2003 a Chelsea-Inter del 2010: un format esclusivo per rivivere i momenti che hanno cambiato per sempre la storia del torneo più affascinante

Alcune notti, anzi... "Quelle Notti" sono per sempre. Ed è anche il titolo del nuovo format originale di Mediaset Infinity che permette di rivivere le notti uniche e indimenticabili della UEFA Champions League. Il grande viaggio a puntate per riaccendere la magia della Champions League è disponibile gratuitamente in esclusiva su Mediaset Infinity: grazie al materiale di archivio di SportMediaset, "Quelle notti" è una finestra sulla storia con ricordi indelebili: telecronache originali, interviste esclusive e programmi dell'epoca.

"Quelle notti", le partite storiche - Si parte con Milan-Ajax dell'aprile 2003, quando i rossoneri allenati da Carlo Ancelotti riuscirono a trasformare una stagione destinata all'oblio in uno storico trionfo celebrato nella finale di Manchester contro la Juventus. Si prosegue con Real Madrid-Roma del 2002, in cui i campioni in carica si piegarono al capolavoro di Francesco Totti e della sua squadra. Spazio anche all'incredibile stagione del Triplete dell'Inter di Mourinho: "Quelle notti" racconta il confronto con il Chelsea e la magica serata di Londra, da dove i nerazzurri iniziarono ad affilare una vittoria dopo l'altra fino al più grande trionfo dell'era Massimo Moratti. Nel 2017 è la Juventus di Massimiliano Allegri a imporsi sul grande Barcellona del tridente Messi-Suarez-Neymar grazie soprattutto alle prodezze di un giovane Paulo Dybala.



E non finisce qui, perché il nuovo format di Mediaset Infinity accompagnerà tutte le fasi finali della UEFA Champions League, con altre imperdibili puntate.