Qualificazioni Europei 2020, Bosnia-Italia 0-3

L'Italia non ha sbagliato in Bosnia e a Zenica, battendo 3-0 la nazionale di Dzeko e Pjanic, ha conquistato la nona vittoria nel gruppo J di qualificazione per Euro 2020. Vantaggio azzurro firmato al 21' da Acerbi con un destro all'angolino, raddoppiato da Insigne al 37'. Nella ripresa Belotti (53') ha calato il tris. La Nazionale di Mancini ha così scritto un nuovo record con 10 vittorie consecutive e sarà testa di serie a Euro 2020.