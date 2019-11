Qualificazioni Euro 2020, Italia vittoria record: 9-1 con l'Armenia

L'Italia travolge 9-1 l'Armenia in una partita valida per le qualificazioni a Euro 2020. Le reti: allo 8' e 32' doppietta di Immobile, al 9' e al 64' doppietta anche di Zaniolo, poi 29' Barella, al 72' Romagnoli, al 75' su rigore Jorginho, al 78' Orsolini e all' 80' Chiesa, entrambi al primo centro in azzurro. Il gol dell'Armenia al 79' di Babayan. Gli Azzurri di Mancini chiudono il girone a punteggio pieno, con l'undicesima vittoria consecutiva.