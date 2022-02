Pechino 2022, sciatore finlandese dopo la 50 km di fondo: "Mi si è congelato il pene"

E' stato Remi Lindholm a raccontare ai microfoni della Reuters quanto gli è accaduto. "E' stata una delle peggiori competizioni a cui ho partecipato, si trattava solo di combattere", ha detto l'atleta finlandese. Per poi aggiungere maliziosamente ai giornalisti del suo Paese: "Puoi indovinare quale parte delcorpo era un po' congelata...". Remi Lindholm ha spiegato di aver dovuto ricorrere a un impacco caldo per scongelare il suo membro. Un'operazione che è risultata essere comunque molto dolorosa: "Quando le parti del corpo hanno iniziato a riscaldarsi dopo il traguardo, il dolore era insopportabile".

Non è la prima volta che si congela il pene - Gli organizzatori di Pechino 2022 erano consci delle condizioni proibitive della gara. Le tute sottili e gli strati aggiuntivi inferiori per gli arti inferiori, oltre a cerotti per viso e orecchie, non sono stati sufficienti a schermare gli atleti. Ma non è la prima volta che Remi Lindholm si è ritrovato con il pene congelato. In una gara simile a Ruka, in Finlandia, lo sciatore ha dovuto affrontare lo stesso problema. Per la cronaca, Remi Lindholm si è piazzato 28.mo nella gara dominata dai russi Bolshunov e Yakimushkin.