Pechino 2022, al via tra le restrizioni la staffetta per la fiaccola olimpica

Afp

Ridotta a una durata di soli tre giorni per le restrizioni anti-Covid, ha preso il via la staffetta della fiaccola olimpica di Pechino 2022. Sono 1.200 i tedofori che si alterneranno nel tracciato che, rigorosamente definito all'interno del sistema delle bolle per azzerare i contatti con il mondo esterno, toccherà le aree di gara a Pechino e nella vicina città di Zhangjiakou, nel confinante Hebei, dove sono state realizzate le piste per lo sci di fondo e il salto con gli sci.