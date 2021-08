Paralimpiadi, nuoto: oro per Barlaam nei 50 stile S9 e Trimi nei 50 dorso donne S3 

Ansa

Altri trionfi per il nuoto azzurro alle paralimpiadi di Tokyo. Simone Barlaam ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 stile libero S9. Il milanese ha stabilito anche il nuovo primato olimpico con il tempo di 24"71. Trionfo anche per Arjola Trimi nella gara dei 50 dorso S3. Medaglia d'argento per Giulia Terzi nella gara dei 400 metri stile libero femminile S7.