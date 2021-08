Paralimpiadi, Bebe Vio trascina l'Italia nel fioretto a squadre: argento

ansa

La Nazionale italiana di scherma femminile ha vinto la medaglia d'argento nel fioretto a squadre ai giochi Paralimpici di Tokyo. Le azzurre Ionela Andreea Mogos e Loredana Trigilia, trascinate dall'olimpionica Bebe Vio, sono state sconfitte in finale dalla Cina per 45-41. Per l'Italia sono 26 le medaglie conquistate in questa edizione delle Paralimpiadi.