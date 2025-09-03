US Open, l'allenatore di Musetti: "Così proviamo a battere Sinner"

Jannik Sinner da una parte e Lorenzo Musetti dall'altra: l'appuntamento per il derby azzurro ai quarti di finale degli US Open è previsto per le 2:10 (ora italiana). Il numero 1 del mondo parte favorito, ma il coach di Musetti, Simone Tartarini, è fiducioso, come rivela all'agenzia Adnkronos: "L’emozione c’è e sarebbe strano il contrario. Lorenzo è contento di affrontare Jannik in questa cornice. Non è banale sfidare il numero uno nei quarti di uno Slam. È però molto tranquillo, ci siamo goduti il giorno dopo la vittoria e affronteremo le prossime ore con calma, vivendo in pieno la nostra routine e ogni momento fino al match".