MotoGP San Marino: Bagnaia cala il bis in una gara super, Bastianini fa podio

Francesco Bagnaia vince il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesima tappa stagionale della MotoGP. Il pilota Ducati trionfa in casa davanti al leader del mondiale Quartararo, accorciando il gap in generale a 48 punti, e al connazionale Bastianini che conquista il primo podio in top-class. Quarto posto per Marquez, mentre Rossi e Morbidelli chiudono diciassettesimo e diciottesimo. Dovizioso ultimo.