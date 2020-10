MotoGP: Petrucci vince a Le Mans, Dovizioso quarto, ritiro per Rossi

Sotto la pioggia di Le Mans è la Ducati di Danilo Petrucci a trionfare nel GP di Francia, nona tappa del Mondiale di MotoGP. Primo successo stagionale per il pilota umbro che chiude davanti ad Alex Marquez e Pol Espargaro. Beffa per Dovizioso, quarto al traguardo, mentre per Rossi è un altro weekend da dimenticare col terzo "zero" di fila dopo la caduta in avvio di gara. Quartararo, nono, mantiene la leadership del Mondiale.