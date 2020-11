MotoGP: a Valencia pole da urlo per Morbidelli, secondo Miller

Franco Morbidelli si conferma il più veloce e, dopo una FP3 stellare, conquista anche la pole position del GP della Comunità Valenciana. Il pilota italiano del team Petronas partirà dalla prima fila al fianco della Ducati del team Pramac di Miller e la Honda di Nakagami. Qualifiche deludenti per Quartararo (11) e Mir (12), male anche Rossi e Dovizioso che non riescono ad accedere al Q2 non andando oltre il 16esimo e 17esimo posto in griglia.