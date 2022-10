Moto, un morto e un ferito sul circuito di Misano al Trofeo Amatori

Un pilota è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio sul circuito di Misano (Rimini), durante il secondo giro della gara di moto classe 600 Pro, Trofeo Italiano Amatori, inserita nel programma della Coppa Italia di motociclismo velocità.

A perdere la vita è stato il 27enne romano Federico Esposto, mentre Marco Sciutteri, 31enne bolognese, è stato trasportato in elicottero, in gravi condizioni, all'ospedale di Cesena. Dopo l'incidente, la manifestazione, con 360 piloti impegnati in diverse gare, è stata annullata.