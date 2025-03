Morto a 76 anni George Foreman, leggenda della boxe

Foreman, campione olimpico per gli Stati Uniti ai Giochi di Città del Messico 1968, nella carriera da professionista (impreziosita da 76 vittorie e 68 successi per ko a fronte di sole 5 sconfitte) è stato per due volte campione dei pesi massimi. Passato tra i professionisti nel 1969, quattro anni più tardi conquistò il titolo mondiale sconfiggendo Joe Frazier, fino a quel momento considerato imbattibile. Ma il nome di Foreman rimarrà per sempre legato al match più famoso di tutti i tempi. Nel 1974, in Zaire, da detentore del titolo affrontò Muhammad Ali nella sfida battezzata "Rumble in the jungle" e venne sconfitto all'ottavo round per ko cedendo così la corona all'età di 25 anni. Tre anni dopo decise di ritirarsi, cambiò il proprio stile di vita e si avvicinò alla religione, divenendo un ministro ordinato. Tornò sul ring nel 1987 iniziando la seconda fase della sua carriera. Nel 1994, a 45 anni, sconfisse Michael Moorer e divenne nuovamente campione del mondo. L'ultimo match, nel 1997, fu quello perso contro Shannon Briggs. Si ritirò a 48 anni.