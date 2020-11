Morte Maradona, proclamati tre giorni di lutto nazionale in Argentina

Il governo argentino ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Diego Armando Maradona. "Ci hai portato in cima al mondo. Ci hai reso immensamente felici. Sei stato il migliore di tutti. Grazie per essere esistito, Diego. Ci mancherai per tutta la vita", ha scritto su Twitter il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, condividendo una foto che lo ritrae abbracciato al campione.