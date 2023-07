Mondiali di nuoto, Italia vince l'oro nella staffetta 4X1,50 km

Ai Mondiali di nuoto di Fukuoka l'Italia ha conquistato l'oro nella staffetta 4x1,5 km in acque libere.

Protagonista, dopo l'argento nella 5 chilometri, un ritrovato Gregorio Paltrinieri che chiude il super lavoro di Barbara Pozzobon, Ginevra Tadeucci e Domenico Acerenza arrivando in solitario in 1h10'31"2. Secondo posto, e medaglia d'argento, per l'Ungheria, seguita sul gradino più basso del podio dall'Australia.