Malagò: "Non è scontato che il calcio riparta il 13 o il 20 giugno"

La ripartenza del campionato di calcio il 13 o il 20 giugno "non è così scontata", perché non è detto "che tutto vada bene, la partita è aperta". A sostenerlo è il presidente del Coni, Giovanni Malago, secondo il quale proprio per questo motivo "forse serve anche un piano B". Per quanto riguarda invece i Mondiali di sci di Cortina, programmati per febbraio, "domani la Fisi chiederà il rinvio al marzo 2022".