Lexus Padel Vip Cup, Francesco Totti e Vincent Candela conquistano il podio

Si è conclusa la fase finale della Lexus Padel Vip Cup, dove le quattro coppie di giocatori amatoriali vincitrici del torneo nazionale hanno avuto l'occasione di sfidare alcune leggende del mondo dello sport come Francesco Totti e Roberta Vinci. L'evento, che unisce il mondo dello spettacolo con l'impegno per il sociale, si è svolto nella splendida cornice di Poltu Quatu, in Costa Smeralda.

Tanti gli ospiti presenti - Protagonisti assoluti della due giorni sportiva sono stati Francesco Totti e Vincent Candela, che hanno vinto la finalissima del torneo. Tra gli altri VIP appassionati di padel presenti anche Giampiero Maini, Ciro Ferrara, Stefano Fiore, Pierluigi Pardo, Christian Panucci, Antonio Cabrini, Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Tommaso Locatelli, Jimmy Ghione, gli atleti della nazionale di Padel e a gran sorpresa Chiara Pappacena, numero uno della nazionale femminile di padel, e Roberta Vinci, ex tennista e campionessa italiana. Hanno assistito alle fasi finali del torneo anche Ilary Blasi e Nicola Savino, che proprio in questi giorni stanno trascorrendo le vacanze di famiglia in Sardegna.

Leggi Anche Lexus Padel Vip Cup, in campo Francesco Totti e i grandi dello sport e dello spettacolo

Sport, divertimento e solidarietà - In semifinale, Francesco Totti e Alessandro Tinti hanno sconfitto la coppia Locatelli-Cattaneo e lottato per un avvincente finale contro Candela-Palmieri con il punteggio di 6-4, 4-6 e 10-8 al tie break del terzo set. A seguire è stata disputata la finalissima tra i vincitori del Master TPRA e la coppia Totti-Candela, che si è imposta con un punteggio di 6-3. Due giorni all'insegna del divertimento e dello spettacolo, ma anche della condivisione della missione di solidarietà a sostegno della Onlus WeWorld, che da oltre 50 anni è impegnata a far riconoscere e rispettare i diritti fondamentali di ogni essere umano, in particolare di donne, bambini e bambine. A partire dal 12 luglio, le magliette indossate e autografate dai protagonisti del Lexus Padel VIP Cup saranno messe in palio su Charitystar insieme ad un'attività di crowdfunding.