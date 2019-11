L’Atalanta ferma il City e sfiora l’impresa: a San Siro è 1-1

L’Atalanta resta aggrappata con i denti all’Europa più bella: un colpo di testa di Pasalic al 49’ firma il primo punto in Champions League nella storia dei bergamaschi. Con il City finisce 1-1 e i nerazzurri hanno da recriminare: gli inglesi giocano l’ultimo spicchio di gara senza portieri, per l’infortunio di Ederson (rimasto negli spogliatoi) e l’espulsione del subentrato Bravo per aver steso Ilicic lanciato a rete. A difendere la porta dei Citizen ci pensa Kyle Walker, di solito difensore, stasera portiere di notte. Peccato che l’Atalanta tiri verso la sua porta in una sola occasione.

A Bergamo guardano il bicchiere mezzo pieno. Il punticino di San Siro ha valore più per il morale che per la classifica: il pareggio tra Dinamo Zagabria e Shaktar complica non poco la rincorsa del Sogno. Ma questo è il calcio, un calcio fatto di sliding doors (il rigore fallito da Jesus al 42’) e di rinascite come quelle made in Bergamo. A San Siro infatti nella ripresa si è rivista l’Atalanta di Gasperini, quella palla tra i piedi e pedalare. Determinazione e convinzione hanno messo alle corde un buon Manchester che forse ha pensato di poter chiudere la pratica-Atalanta a sua discrezione.

Primo tempo variopinto e monocolore La partita da dentro o fuori l’Europa trasforma San Siro in una dependance di Piazza Vecchia, a Bergamo Alta. Si vedono e si sentono solo sciarpe nerazzurre e accenti orobici. I padroni di casa partono con Pasalic tra i titolari, Malinovsky e Muriel al fianco di Gasperini. Guardiola si tiene vicino Aguero preferendogli Gabriel Jesus.

Nemmeno il tempo di abituarsi alle casacche dei Citizens, un po’ yellow submarine, un po’ rosa confetto che il Manchester fa subito prevalere la forma alla sostanza. De Roon perde male palla in uscita al 7’ e Jesus di tacco in area libera Sterling che di destro insacca. Raheem Sterling, sì ancora lui: all’andata ne fece tre e ora cala il poker, eguagliando in quattro gare il suo record assoluto di reti in Champions (5). L’Atalanta accusa il colpo sia psicologico che agonistico. Ilicic sembra ancora più delizia che croce ma è comunque l’unico a infiammare San Siro e a non far dormire sonni tranquilli alla difesa del City. I bergamaschi hanno il baricentro troppo basso e non trovano sbocchi validi sulle fasce o nel duo Gomez-Pasalic. Il City gioca la sua gara da pretendente alla finalissima continentale contro la cenerentola della Champions. Qualche errore bergamasco di misura e piedi sopra la media portano Mahrez e Sterling a un passo dal raddoppio. Pasticciaccio brutto dell’arbitro che prima concede un rigore al City per una trattenuta di Toloi (rivelatasi fuori area), poi vede solo col Var un mani di Ilicic sulla seguente punizione. Dal dischetto va Jesus che mette a lato. Il pericolo scampato scuote i bergamaschi che chiudono in avanti.

La metamorfosi Negli spogliatoi deve essere avvenuto il miracolo perché quella scesa in campo nella ripresa è un’Atalanta completamente rinnovata. Nessun cambio tecnico ma una voglia di rimontare che ha senza dubbio sorpreso il City. Il pubblico percepisce che qualcosa è cambiato e Pasalic lo certifica, incornando di cattiveria un gran bel cross di Gomez. E’ la svolta perché da quel momento il Manchester arranca e indietreggia. Djimsiti fallisce il bis sempre di testa, un paio di trame nerazzurre non vengono trasformate di un soffio. La serata profuma di impresa e nemmeno l’ingresso di Aguero per Jesus rivitalizza gli inglesi. Ilicic non si ferma più quando ha la palla tra i piedi: ci prova Claudio Bravo ma commette fallo e saluta anzitempo San Siro. City in dieci, Atalanta padrona del campo. Il miracolo sembra a un passo ma nemmeno i sette minuti di recupero sono sufficienti per realizzarlo. La strada però è quella buona.