La Juve si prende la Coppa Italia: 2-1 all'Atalanta

Nemmeno il vento alzatosi a ridosso dell'avvio può raffreddare gli animi al Mapei Stadium. Troppa la voglia di calcio che trasuda da quel che resta delle due curve con spettatori rigorosamente distanziati almeno fino al fischio d’inizio di Massa. L’inno di Mameli cantato da Annalisa scalda i cuori ma non l’atmosfera quasi autunnale. In campo gli animi si scaldano subito: ci pensa Bonucci (dalla panchina) che non le manda a dire a Romero.

IL PRIMO TEMPO - Il primo a pungere manco a dirlo è Zapata al 5’ ma Chiellini lo contrasta e la palla finisce a lato di poco. Il 4-4-2 di Pirlo sovrappone in avvio Kulusevsky (in serata di grazia) con Cuadrado con Ronaldo uomo solo all’attacco e Chiesa che parte da sinistra. L’Atalanta è ordinata e quadrata, con gamba e il suo 3-4-2-1 dei giorni migliori. E col passare dei minuti i bergamaschi crescono, prima contenendo le ripartenze bianconere poi sfiorando il gol con Freuler (minuto 25). Davanti a Buffon la Juve si arrocca e Chiellini si becca il primo giallo per un’entrataccia su Pessina. Pulito invece il tackle di Cuadrado su Gosens al 32’ che tiene a battesimo il primo gol della serata: la Juve ribalta in verticale, Ronaldo si fionda in area ma sbatte contro Toloi. McKennie tocca per Kulusevsky che inventa un tiro dei suoi di sinistro e la mette alle spalle di Gollini. Vane le proteste nerazzurre per Gosens rimasto a terra per l'entrata di Cuadrado. La rete per assurdo suona la sveglia per i nerazzurri che impegnano Buffon con Hateboer e poi lo trafiggono con Malinovskyi , micidiale ancora una volta per i bianconeri dopo il gol partita del 18 aprile in campionato al Gewiss Stadium. Stavolta sono i bianconeri ad alzare la voce per la genesi dell’azione con Freuler ruvido ma regolare su Rabiot in recupero. E come dieci minuti prima Massa convalida.

IL SECONDO TEMPO - Nella ripresa Gasp e Pirlo non cambiano uomini e assetto in avvio. La Juve però sembra aver ritrovato forze e concentrazione. Il primo squillo al 60’ con un tacco di Ronaldo in area che mette Rabiot solo davanti a Gollini: il francese non eccelle in precisione e il suo destro finisce sul palo. Gasp scuote i suoi con due sostituzioni annunciate: Muriel per Malinovsky e Pasalic per Pessina al 68’. Il vento sembra essere cambiato e i bianconeri salgono di ritmo e pressione. A sbloccare di nuovo l’equilibrio tocca a Federico Chiesa che, al minuto 73, inizia l’azione sulla sinistra, scambia con Kulusevsky e insacca il passaggio di ritorno in corsa dentro l'area di rigore. Tutta la panchina bianconera entra in campo per sfogare gioia e tensione. Dentro Ilicic e Djimsiti per Hateboer e Toloi mentre Pirlo toglie Chiesa per Dybala. Il gol stavolta carica chi lo fa e i bianconeri restano in partita fino alla fine. Nemmeno la girandola di cambi smuove il risultato che consegna il trofeo 2021 agli uomini di Pirlo.



L'Atalanta si ferma sul più bello per la seconda volta in tre anni. La Juve ritrova se stessa nella finale che, potendo scegliere, non avrebbe voluto giocare, prediligendo palcoscenici internazionali. Una vittoria di prestigio che mitiga la delusione di una transizione difficile e per nulla conclusa.