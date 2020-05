Istanbul rinuncia? L'Uefa cerca una nuova sede per la finale

La rivoluzione dei calendari delle singole federazioni non è l'unico problema con cui deve fare i conti l'Uefa. Stando al New York Times, infatti, ora sarebbe sorto un problema anche per la location della finale di Champions League. Nel dettaglio, Istanbul starebbe pensando di rinunciare a ospitare il big match vista l'indicazione di disputare la gara a porte chiuse. Un intoppo che potrebbe costringere l'Uefa a cercare una nuova sede.