Giochi 2026, referendum blocca candidatura di Calgary

I cittadini di Calgary hanno detto no alla candidatura della loro città per i Giochi Olimpici invernali del 2026. Secondo quanto riferisce il giornale canadese Calgary Herald infatti, al referendum consultivo ha vinto il no con il 56,4% dei voti. La decisione definitiva sul ritiro spetta ora al consiglio municipale che deve ratificare l'esito del voto. In tal caso l'assegnazione dei Giochi 2026 sarebbe una questione fra Milano-Cortina e Stoccolma.