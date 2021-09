Francesco Totti compie 45 anni: tutti gli highligths del mitico dieci giallorosso

"Totti è la Roma". Questo lo striscione che riempiva la Curva Sud il 28 maggio 2017, giorno in cui terminava la carriera del capitano giallorosso in Serie A. Certe cose non cambiano mai, neppure con il passare degli anni. Anche e soprattutto nel giorno del suo 45esimo compleanno : Francesco Totti, bandiera indiscutibile del tifo romanista, nemmeno da ex calciatore ha certamente bisogno di presentazioni.

Da sempre legato alla "Magica", calcisticamente e umanamente. Nato 45 anni fa a Porta Metronia, nel cuore di Roma, i suoi esordi in giallorosso risalgono al 1989, a soli 13 anni, nelle giovanili. Nel 1993, invece, l'esordio del "Pupone" in Serie A. Francesco Totti ebbe a disposizione solo 3 minuti in quegli istanti finali quando si deve cercare di perdere tempo per portare a casa il risultato. Il futuro capitano iniziò così, dalla bandierina del corner. E poi, tutte le sue magie: Francesco Totti ha messo in rete 250 reti in Serie A, 307 gol in tutto, diventando il miglior marcatore della storia della Roma ed anche tra i migliori cannonieri di tutti i tempi, secondo solamente a Piola.

In 28 anni passati nella stessa squadra, Totti ha conquistato uno scudetto nel 2001 e un campionato mondiale con la maglia azzurra nel 2006. Nel 2007, ha vinto la Scarpa d'oro: con 26 reti infatti ha conquistato il premio di miglior marcatore dei campionati europei. Oltre alle vittorie, sono state tante anche le giornate più sofferte. In particolare, per i tifosi giallorossi, quel 26 maggio 2013... Una finale di Coppa Italia a Roma, ma non come tutte le altre: un derby con la Lazio, finita con una sconfitta giallorossa.

Poi assist, colpi di tacco, quel sinistro al volo angolato, mai dimenticato dagli amanti di calcio, a Genova contro la Samp. E poi il cucchiaio, quel tiro alto e lento dal dischetto, che è diventato il "rigore di Totti" per antonomasia, segnato agli europei del 2000 contro l'Olanda.

Naturalmente la Roma, la sua "unica" squadra gli ha subito fatto auguri di buon compleanno. Come? Con un collage di foto e una semplice frase: «Buon compleanno Francesco». Il messaggio del club, a dimostrare che certi amori non finiscono.