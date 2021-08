09 agosto 2021 11:11

Marcell Jacobs torna a casa, in aeroporto festa e sfida: un pilota gli propone gara contro aereo

Marcell Jacobs torna a casa ed è festa all'aeroporto di Tokyo. Pioggia di selfie per il campione dei 100 metri e una strana sfida: correre i 100 metri sulla pista dell'aeroporto sfidando un aereo di linea. La proposta è stata fatta da un pilota dell'Alitalia: "Potremmo sempre provare a fare una prova su una pista di aeroporto, 100 metri" con un aeroplano, gli ha detto il comandante del volo Dario Landi scambiando due chiacchiere con Jacobs prima della partenza del volo AZ793 decollato da Tokyo Haneda e diretto a Roma Fiumicino. Proposta che il velocista italiano ha subito accolto divertito: "Sarebbe bello, sarebbe interessante". Considerando che un aereo di lungo raggio impiega dai 7,5 agli 11 secondi - a seconda del peso del carico dell'aereo - per fare 100 metri, la sfida potrebbe anche far tremare i 9,80 secondi con cui Jacobs ha vinto l'oro a Tokyo.