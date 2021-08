02 agosto 2021 13:20

L'impresa di Marcell Jacobs fa impazzire i social: i meme più divertenti dedicati all'uomo più veloce del mondo

Tra migliaia di post di stupore e gioia, su Twitter sono spuntati decine di meme per celebrare Marcell Jacobs, l'uomo più veloce del mondo. Dopo la conquista della medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, i social si sono scatenati. Tra i tweet più divertenti e condivisi quello di Giorgio Chiellini che trattiene un altro atleta, in riferimento alla finale degli Europei di calcio. Oppure l'immagine del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che con la divisa dell'Italia attende il campione al Quirinale. E ancora Jacobs che, di fronte alle telecamere di tutto il mondo, mostra "il gesto italiano per eccellenza".